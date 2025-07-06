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Togg sıfır faizli kampanyasını duyurdu! Aylık ödemesi 25 bin TL

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 1 milyon TL'ye kadar kredi sunmaya devam ediyor. 300 bin liraya kadar sıfır faizli kredide aylık ödeme 25 bin lira oluyor.

Kaynak: NTV
Togg sıfır faizli kampanyasını duyurdu! Aylık ödemesi 25 bin TL - Resim: 1

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg'da kampanyalar devam ediyor. Uzun zamandır fiyat listesini güncellemeyen Togg, her ay cazip kredi fırsatları sunuyor.

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Togg sıfır faizli kampanyasını duyurdu! Aylık ödemesi 25 bin TL - Resim: 2

Togg T10X V2 için yapılan kampanyalarda 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz, aylık ödemesi 25 bin lira oluyor.

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Togg sıfır faizli kampanyasını duyurdu! Aylık ödemesi 25 bin TL - Resim: 3

500 bin lira kredi 6 ay vadede yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 333 lira oluyor.

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Togg sıfır faizli kampanyasını duyurdu! Aylık ödemesi 25 bin TL - Resim: 4

1 milyon liraya 48 ay vade, faiz oranı da yüzde 3,25 olunca aylık ödemesi 48 bin 968 lira oluyor.

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