Togg sıfır faizli kampanyasını duyurdu! Aylık ödemesi 25 bin TL
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 1 milyon TL'ye kadar kredi sunmaya devam ediyor. 300 bin liraya kadar sıfır faizli kredide aylık ödeme 25 bin lira oluyor.
Kaynak: NTV
Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg'da kampanyalar devam ediyor. Uzun zamandır fiyat listesini güncellemeyen Togg, her ay cazip kredi fırsatları sunuyor.
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Togg T10X V2 için yapılan kampanyalarda 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz, aylık ödemesi 25 bin lira oluyor.
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500 bin lira kredi 6 ay vadede yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 333 lira oluyor.
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1 milyon liraya 48 ay vade, faiz oranı da yüzde 3,25 olunca aylık ödemesi 48 bin 968 lira oluyor.
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