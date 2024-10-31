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Togg T10X güncelleniyor: Yerli otomobil Togg'un yeni özellikleri açıklandı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg TX10'a trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenlemeye kadar getirilecek olan yeni özellikler açıklandı...

Togg T10X güncelleniyor: Yerli otomobil Togg'un yeni özellikleri açıklandı - Resim: 1

T10X'te, güncellenen yeni yazılım 1.5 ve ADAS dönüşümüyle birlikte kullanıcıların mobilite deneyimini artıracak pek çok özellik devreye giriyor.

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Togg T10X güncelleniyor: Yerli otomobil Togg'un yeni özellikleri açıklandı - Resim: 2

Bu işlemler için özel olarak hazırlanan temas noktalarında gerçekleştirilecek yazılım yükleme ve dönüşümle birlikte, kullanıcıların V1 ve V2 cihazlarında; trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 özellik kullanılmaya başlanacak.

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Togg T10X güncelleniyor: Yerli otomobil Togg'un yeni özellikleri açıklandı - Resim: 3

1 Eylül öncesinde kullanıcılarıyla buluşan V2 cihazlara ise bu 7 özelliğe ek olarak, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı özellikleri de standart ve ücretsiz olarak yüklenecek.

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Togg T10X güncelleniyor: Yerli otomobil Togg'un yeni özellikleri açıklandı - Resim: 4

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, T10X kullanıcılarının güncellemeler sayesinde sürekli yenilenen ve yeni kalan cihazlar kullanmalarını hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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