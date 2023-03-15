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Togg T10X için çekiliş nasıl yapılacak ? İşte 10 Togg sahibi yapan süreç

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olan yerli otomobil Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. Peki süreç nasıl işleyecek ? İşte 10 maddede Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci...

Togg T10X için çekiliş nasıl yapılacak ? İşte 10 Togg sahibi yapan süreç - Resim: 1

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. 

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Togg T10X için çekiliş nasıl yapılacak ? İşte 10 Togg sahibi yapan süreç - Resim: 2

16-27 Mart tarihleri arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

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Togg T10X için çekiliş nasıl yapılacak ? İşte 10 Togg sahibi yapan süreç - Resim: 3

28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek. 

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Togg T10X için çekiliş nasıl yapılacak ? İşte 10 Togg sahibi yapan süreç - Resim: 4

İşte 10 maddede T10X ön sipariş süreci:

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