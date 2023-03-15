Togg T10X için çekiliş nasıl yapılacak ? İşte 10 Togg sahibi yapan süreç
Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olan yerli otomobil Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. Peki süreç nasıl işleyecek ? İşte 10 maddede Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci...
Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek.
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16-27 Mart tarihleri arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.
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28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.
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İşte 10 maddede T10X ön sipariş süreci:
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