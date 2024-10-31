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Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un T10X modelinde 7'nci rengi Ayder yeşili oldu. T10X yeni renk seçeneğiyle 1 Kasım itibariyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber3.com
Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor - Resim: 1

Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modelinde yeni renk seçeneği geliyor. 

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Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor - Resim: 2

Halihazırda “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleriyle kullanıcılarla buluşan T10X, 1 Kasım 2024 itibarıyla Ayder yeşiliyle de yollara çıkmaya hazır olacak.

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Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor - Resim: 3

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, “Türkiye’nin Renkleri”ni kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

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Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor - Resim: 4

T10X’in dış renklerinde Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilhamla  “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renklerini kullanan Togg, 7’nci renk olarak “Ayder” yeşilini T10X ile buluşturdu. 

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