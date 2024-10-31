Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor

T10X’in dış renklerinde Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilhamla “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renklerini kullanan Togg, 7’nci renk olarak “Ayder” yeşilini T10X ile buluşturdu.