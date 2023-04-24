Togg teslimatları başlıyor; CEO Mehmet Gürcan Karakaş tarihi açıkladı
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş bu ayın sonundan itibaren TOGG teslimatlarına başlanacağını açıkladı. Karakaş, TOGG'a yönelik aşırı talep karşısında önümüzdeki yılın üretim kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.
TOGG Teknoloji Kampüsü'nde Ocak ayında başladığı modül ve paket seri üretimini, mart ayında TOGG'un ilk akıllı cihazı T10X'in seri üretimiyle birlikte hızlandıran Siro, 20 GWs kapasiteli Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşasına başlıyor.
Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor.
Tören öncesinde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş "İlk günün heyecanının tekrar yaşıyoruz. Burada TOGG'un temelini atarken yaşadığımız heyecanın bir benzeri. Çünkü bizim için önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Biz yola çıktığımız andan itibaren otomobilden fazlası için yola çıktığımızı ifade ettik. Bu aynı zamanda bir ekosistemin kurulması anlamına geldiğini ifade ettik. Ekosistemin farklı boyutları var. Her şeyden önce bir akıllı cihaz boyutu var ki bu T 10X ile ilkini tamamladık. İkincisi dijital platform dijital deneyim. Her türlü yaşam alanına dönüştürmeyi akıllı cihazları bir dijital platform üzerinden yapıyoruz. Üçüncüsü de temiz enerji çözümleri. 19 ay önce yüzde 50 ortaklık kurarak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ürünü geliştirmeyi, sadece batarya modülü değil aynı zamanda hücrenin de olduğu bir anlaşmamız oldu. O andan itibaren adım adım ilerledik. Bugün geldiğimiz noktada 607 bin metrekare arazide toplamda 20 GWs kapasitesi olacak bir tesisin temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.
Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün istihdam anlamında da önemli katkılarda bulunacağını vurgulayan Karakaş, "Burada istihdam ölçerken sadece bizimle birlikte çalışacak arkadaşlarımızı düşünmememiz gerekiyor beraberinde iş ortakları ile tedarikçilerle bir zinciri de yanında getiriyor. Toplamda 6-7 bin civarında bir istihdam sağlayacaktır. TOGG'da da bu rakam yüksek bir rakamdı. İkisinin birbirine sağladığı istihdamı düşünürsek TOGG ile beraber 20 bin üzerinde bir istihdam sağlanır" şeklinde konuştu.