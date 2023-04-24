Togg teslimatları başlıyor; CEO Mehmet Gürcan Karakaş tarihi açıkladı

Tören öncesinde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş "İlk günün heyecanının tekrar yaşıyoruz. Burada TOGG'un temelini atarken yaşadığımız heyecanın bir benzeri. Çünkü bizim için önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Biz yola çıktığımız andan itibaren otomobilden fazlası için yola çıktığımızı ifade ettik. Bu aynı zamanda bir ekosistemin kurulması anlamına geldiğini ifade ettik. Ekosistemin farklı boyutları var. Her şeyden önce bir akıllı cihaz boyutu var ki bu T 10X ile ilkini tamamladık. İkincisi dijital platform dijital deneyim. Her türlü yaşam alanına dönüştürmeyi akıllı cihazları bir dijital platform üzerinden yapıyoruz. Üçüncüsü de temiz enerji çözümleri. 19 ay önce yüzde 50 ortaklık kurarak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ürünü geliştirmeyi, sadece batarya modülü değil aynı zamanda hücrenin de olduğu bir anlaşmamız oldu. O andan itibaren adım adım ilerledik. Bugün geldiğimiz noktada 607 bin metrekare arazide toplamda 20 GWs kapasitesi olacak bir tesisin temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.