Togg uçağa yüklendi! Merak uyandıran paylaşım
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Turkish Cargo uçağına yüklenerek karlı ortama gönderildi. Togg'un karlı ve buzlu yollarda test edileceği tahmin ediliyor.
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg göklere çıktı! Twitter’dan heyecanlandıran bir paylaşımda bulunan Togg, Turkish Cargo uçağıyla taşındı. Yurt dışına gittiği tahmin edilen Togg’un karlı ve buzlu ortamlarda test edileceği düşünülüyor.
Video dışında herhangi bir bilgi bulunmasa da doğuştan elektrikli otomobilin yurt dışında bir yere götürüldüğü anlaşılıyor.
YERDE GÖKTE TOGG
Togg ve Turkish Cargo aynı videoda kullanıldı. Her ikisi de yerli ve milli marka olması nedeniyle yerde ve gökte yerli ve milliliğin had safhaya ulaştığının sinyali de verilmiş oldu.
KARLI ORTAMDA TEST EDİLMİŞTİ
2022 yılında Togg karlı ortamda başarıyla testlerini gerçekleştirmişti. 2023 yılında satışa çıkacak olan Togg, 29 Ekim 2022 tarihinde fabrikası açılacak ve üretime başlanacak.
Böylece ilk Togg 29 Ekim 2022 tarihinde banttan inmiş olacak.