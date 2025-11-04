Togg’da hem T10X hem de T10F için Kasım ayı kampanyaları başladı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X ve Togg T10F'ler için Kasım ayı kampanyaları belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ekim ayı pazar bilgilerine göre Ekim 2025'te ayın en çok satan 10 otomobil markası arasında 9'uncu sırada yer alan Togg Kasım ayında da yeni kampanyalarıyla satışta...
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X ve T10F cihazları için kasım ayında da cazip fırsatları kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.
Bu kapsamda T10X V2 ve T10F V2 için bireysel kullanıcılara anlaşmalı bankalarla üç farklı seçenek sağlanıyor.
Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar her iki cihaza da 800 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 66 bin 667 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon 700 bin TL krediye %2,57 faizli 48 ay vadeli 71 bin 578 TL aylık geri ödemeli bir biçimde sahip olabiliyor.