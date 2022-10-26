TOGG'un 2023 hedefi belli oldu! Kaç adet üretilecek?
Yerli otomobil TOGG'un fabrikası 29 Ekim'de açılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 yılında kaç adet araç üretileceğini açıkladı.
Yerli otomobil Togg’un Gemlik Kampüsü açılış için gün sayıyor. Yıl bitmeden robotlu seri üretime geçilecek olan fabrika 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.
Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak.
Togg'un seri üretiminin yapılacağı kampüsün inşaatının tamamlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cumartesi günü de seri üretim bandından inen ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara tanıtılacağını dile getirdi.
Varank, ilk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade ederek, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi.