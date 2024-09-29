TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl piyasaya sunulacak olan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Togg'un teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Bakan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan T10F ile sürüş gerçekleştirdi.
Gelecek yıl Togg'un yeni modeli T10F'in piyasaya sunulacağını belirten Kacır, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg, artık sesleniyor olacak. Model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında. Malumunuz biz hem Togg'un hem de diğer elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz" dedi.
Elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının Türkiye'nin tüm şehirlerinde yaygınlaşmasını sağladıklarını kaydeden Kacır, "Halihazırda Türkiye'nin tüm şehirlerinde 23 bin halka açık şarj noktası var ve bunların 8 bini hızlı şarj imkanı sunan noktalar. Önümüzdeki dönemde desteklerimizle özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceğiz. Türkiye halihazırda Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu noktası açısından lider ülkelerden biridir. Bu liderlik rolümüzü daha da güçlendireceğiz ve inşallah Togg, hem Ar-Ge ve inovasyon alanında hem üretim yetkinlikleri ile Türkiye'nin gururu olmaya, iftihar kaynağımız olmaya devam edecek. Biz de her daim Togg'un yanında olmayı, desteklemeyi sürdüreceğiz. Burada muhteşem bir ekip var, gencecik bir ekip var, deneyimli bir ekip var. Dolayısıyla bu ekibin alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin geleceği için yürüttükleri bu çalışmalarda biz de her daim yanlarında olacağız" diye konuştu.
Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tasarımı, iç mekan konforu, güvenlik donanımları ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken T10F, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahip olmaya aday gösteriliyor.