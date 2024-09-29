TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde

Elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının Türkiye'nin tüm şehirlerinde yaygınlaşmasını sağladıklarını kaydeden Kacır, "Halihazırda Türkiye'nin tüm şehirlerinde 23 bin halka açık şarj noktası var ve bunların 8 bini hızlı şarj imkanı sunan noktalar. Önümüzdeki dönemde desteklerimizle özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceğiz. Türkiye halihazırda Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu noktası açısından lider ülkelerden biridir. Bu liderlik rolümüzü daha da güçlendireceğiz ve inşallah Togg, hem Ar-Ge ve inovasyon alanında hem üretim yetkinlikleri ile Türkiye'nin gururu olmaya, iftihar kaynağımız olmaya devam edecek. Biz de her daim Togg'un yanında olmayı, desteklemeyi sürdüreceğiz. Burada muhteşem bir ekip var, gencecik bir ekip var, deneyimli bir ekip var. Dolayısıyla bu ekibin alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin geleceği için yürüttükleri bu çalışmalarda biz de her daim yanlarında olacağız" diye konuştu.