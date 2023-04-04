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Togg'un seri üretim öncesi geçirdiği 41 testin sonuçları açıklandı

Türkiye'nin otomobili Togg, batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi 41 test ve kontrolden başarıyla geçti.

Togg'un seri üretim öncesi geçirdiği 41 testin sonuçları açıklandı - Resim: 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Togg'un trafiğe çıkabilmesi için onlarca test gerçekleştirildi.

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Togg'un seri üretim öncesi geçirdiği 41 testin sonuçları açıklandı - Resim: 2

Togg yollara çıkmadan önce, elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti.

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Togg'un seri üretim öncesi geçirdiği 41 testin sonuçları açıklandı - Resim: 3

Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği otomotiv mevzuatı kapsamındaki bütün testleri tamamlayan Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı.

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Togg'un seri üretim öncesi geçirdiği 41 testin sonuçları açıklandı - Resim: 4

Türkiye'nin ulusal uygunluk değerlendirme ve standart hazırlama kuruluşu olan TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmesi ile Togg'un yurt içindeki testlerini bizzat yaparken, yurt dışı testlerine de iştirak etti.

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