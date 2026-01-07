  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı!

TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, TOGG T10X, TOGG T10F modellerinde 400 bin TL’den 1 milyon 900 bin TL’ye uzanan kredi fırsatlarını duyurdu...

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı - Resim: 1

2025 yılını 39 bin 20 adetlik satışla elektrikli araç pazarının lideri olarak tamamlayan Togg, 2026 yılının ilk fırsatlarını başlattı.

1 / 10
TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı - Resim: 2

Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında T10X ve T10F cihazları için 400 bin TL’den 1 milyon 900 bin TL’ye uzanan kredi fırsatları kullanıcıların ilgisine sunuldu.

2 / 10
TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı - Resim: 3

Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10F V2’ye 600 bin TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 50 bin TL geri ödemeli olarak sahip olabilecekler. 

3 / 10
TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı - Resim: 4

Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10F V2’ye 600 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 50 bin TL aylık geri ödemeli ya da T10X V2’ye 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 33 bin 334 TL aylık geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor. 

4 / 10