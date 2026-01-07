TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, TOGG T10X, TOGG T10F modellerinde 400 bin TL’den 1 milyon 900 bin TL’ye uzanan kredi fırsatlarını duyurdu...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
2025 yılını 39 bin 20 adetlik satışla elektrikli araç pazarının lideri olarak tamamlayan Togg, 2026 yılının ilk fırsatlarını başlattı.
Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında T10X ve T10F cihazları için 400 bin TL’den 1 milyon 900 bin TL’ye uzanan kredi fırsatları kullanıcıların ilgisine sunuldu.
Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10F V2’ye 600 bin TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 50 bin TL geri ödemeli olarak sahip olabilecekler.
Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10F V2’ye 600 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 50 bin TL aylık geri ödemeli ya da T10X V2’ye 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 33 bin 334 TL aylık geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor.
