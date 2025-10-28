Togg'un Türkiye'de tek olan limuzin modeli ilk kez görüntülendi!

NTV'nin aktardığına göre, yanlarında kapı bulunmayan Togg uzunluğu ile dikkat çekerken açık mavi renkli ayna kapakları ve gündüz farı kaşlarına sahip.

Togg yetkililerinin verdiği bilgiye göre uzun şaseli bu modelin seri üretim veya satış planının bulunmadığı, fabrikadaki misafir turları için Togg mühendislerinin yaptığı özel bir model olduğu vurgulandı.