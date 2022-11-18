Totoya'nın yeni elektriklisi ortaya çılktı; hem çevreci hem de yakışıklı...
Hybrit otomobil denince akla gelen ilk otomobil markası olan Toyota'nın yeni nesil plug-in hibrit teknolojisiyle donatılan 5. nesil Toyota Prius modeli ortaya çıktı.
Toyota, ilk kez 1997 yılında tanıttığı hibrit modeli Prius'un yeni neslini gün ışığına çıkardı. Japonya’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen beşinci nesil Prius'un Avrupa’daki prömiyeri ise 5 Aralık’ta yapılacak.
Plug-in hibrit teknolojili yeni Prius'un 2023 yılının bahar aylarında Avrupa yollarına çıkması planlanıyor.
Karbon nötr ve sıfır emisyona giden yolda hibrit teknolojisiyle büyük katkılar sağlayan Toyota, hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli araç teknolojilerinin yanı sıra yeni Plug-in Prius ile daha fazla alternatif sunmuş olacak.
Hibrit denildiğinde akla ilk gelen marka olan Toyota için Prius büyük bir öneme sahip. Bugüne kadar tüm dünyada 5 milyon adetlik satışa ulaşan Prius, özellikle Amerika pazarında oldukça popüler bir otomobil.