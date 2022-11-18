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  4. Totoya'nın yeni elektriklisi ortaya çılktı; hem çevreci hem de yakışıklı...

Totoya'nın yeni elektriklisi ortaya çılktı; hem çevreci hem de yakışıklı...

Hybrit otomobil denince akla gelen ilk otomobil markası olan Toyota'nın yeni nesil plug-in hibrit teknolojisiyle donatılan 5. nesil Toyota Prius modeli ortaya çıktı.

Totoya'nın yeni elektriklisi ortaya çılktı; hem çevreci hem de yakışıklı... - Resim: 1

Toyota, ilk kez 1997 yılında tanıttığı hibrit modeli Prius'un yeni neslini gün ışığına çıkardı. Japonya’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen beşinci nesil Prius'un Avrupa’daki prömiyeri ise 5 Aralık’ta yapılacak.

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Totoya'nın yeni elektriklisi ortaya çılktı; hem çevreci hem de yakışıklı... - Resim: 2

Plug-in hibrit teknolojili yeni Prius'un 2023 yılının bahar aylarında Avrupa yollarına çıkması planlanıyor. 

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Totoya'nın yeni elektriklisi ortaya çılktı; hem çevreci hem de yakışıklı... - Resim: 3

Karbon nötr ve sıfır emisyona giden yolda hibrit teknolojisiyle büyük katkılar sağlayan Toyota, hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli araç teknolojilerinin yanı sıra yeni Plug-in Prius ile daha fazla alternatif sunmuş olacak.

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Totoya'nın yeni elektriklisi ortaya çılktı; hem çevreci hem de yakışıklı... - Resim: 4

Hibrit denildiğinde akla ilk gelen marka olan Toyota için Prius büyük bir öneme sahip. Bugüne kadar tüm dünyada 5 milyon adetlik satışa ulaşan Prius, özellikle Amerika pazarında oldukça popüler bir otomobil. 

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