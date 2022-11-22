Toyota yeni elektrikli SUV'unun konseptini tanıttı

Konseptin şık tasarım dili, aracın premium malzemelerle tamamlanan kabininde de kendisini göseriyor Tasarım ekibinin, burada da Beyond Zero temasından yola çıkarak bitki bazlı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan koltuklar gibi birçok çevreci dokunuşa imza attıkları açıklanıyor. Konseptte yer alan araç içi kişisel asistan ise gelen komutlara yanıt vererek sesli ve görsel olarak sürücü veya yolcularla temas kurabiliyor.