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  3. 29 Nisan 2018 12:21

Toyota'dan 2020'ye kadar 10 yeni elektrikli model geliyor

Toyota, 10 yeni elektrikli motora sahip otomobilini 2020 yılına kadar tanıtacak.

Toyota'dan 2020'ye kadar 10 yeni elektrikli model geliyor

Toyota'nın açıklamasına göre, şirketin ilk olarak Çin'de tanıtacağı 10 elektrik motorlu otomobile ek olarak dışarıdan şarj edilebilir Plug-in Hybrid (PHEV) modeller de olacak.

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Toyota'dan 2020'ye kadar 10 yeni elektrikli model geliyor

Bu otomobillerin üretimi de Çin'de gerçekleştirilecek ve böylelikle ilk kez denizaşırı bir ülkede Plug-in Hybrid otomobiller üretilmiş olacak.

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Toyota'dan 2020'ye kadar 10 yeni elektrikli model geliyor

Hibrit otomobillerin yanında elektrikli otomobil üretimi icin çalışmalarını aralıksız sürdüren Toyota, 10 yeni elektrikli model için Çin'de batarya test merkezi de kuruyor.

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Toyota'dan 2020'ye kadar 10 yeni elektrikli model geliyor

Bu tesis Toyota'nın üreteceği elektrikli motora sahip araçlar için batarya üretecek.

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