Toyota'dan 2020'ye kadar 10 yeni elektrikli model geliyor
Toyota, 10 yeni elektrikli motora sahip otomobilini 2020 yılına kadar tanıtacak.
Toyota'nın açıklamasına göre, şirketin ilk olarak Çin'de tanıtacağı 10 elektrik motorlu otomobile ek olarak dışarıdan şarj edilebilir Plug-in Hybrid (PHEV) modeller de olacak.
Bu otomobillerin üretimi de Çin'de gerçekleştirilecek ve böylelikle ilk kez denizaşırı bir ülkede Plug-in Hybrid otomobiller üretilmiş olacak.
Hibrit otomobillerin yanında elektrikli otomobil üretimi icin çalışmalarını aralıksız sürdüren Toyota, 10 yeni elektrikli model için Çin'de batarya test merkezi de kuruyor.