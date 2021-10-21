Toyota'dan büyük sürpriz! Güncel fiyat listesi şaşırttı
Döviz kurundaki artışla birlikte otomobil fiyatları da yükselişe geçti. Ancak otomotiv devi Toyota'nın fiyat listesinde oynama yapmaması dikkat çekti. İşte güncel Toyota Corolla fiyatları...
Ağustos ayının ortasında sıfır otomobil fiyatlarındaki ÖTV indirimlerinden artık eser kalmadı.
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Özellikle son 1 haftadır döviz kurundaki artışın ardından otomobil devleri harekete geçerek güncel liste fiyatlarında güncellemeye gitmeye başladı.
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Kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte otomobil piyasasındaki hareketlilik de azalmaya başladı.
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Geçtiğimiz aylara göre bu aylarda sıfır otomobil satışlarda azalmaların yaşanmasına şahit oluyoruz.
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