Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti
Toyota Corolla Cross, 5. nesil hibrit teknolojisi, birçok yeni donanım ve rekabetçi fiyatlarla satışa sunuldu.
SUV model gamını genişletmeye devam eden Toyota, bu yıl satışa sunduğu Yaris Cross’un ardından Corolla Cross’u da model gamıne ekledi.
Markanın ülkemizdeki model ailesinde C-HR ile RAV4 arasında konumlanan Corolla Cross, verimliliği artırılan beşinci nesil hibrit teknolojisine sahip ilk model olmasıyla dikkat çekerken, aynı zamanda Toyota ailesinde ilk kez sunulan birçok yenilik de barındırıyor.
Yenilenen GA-C platformu üzerine geliştirilen Corolla Cross Hybrid, kapsamlı güvenlik özelliklerini içeren Toyota Safety Sense 3, 10.5 inç yüksek çözünürlüklü yeni multimedya ünitesi ve 12.3 inçlik dijital gösterge gibi yenilikler sunarken, ayrıca panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı koltuklar, kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz telefon şarjı gibi donanımlarıyla da C-SUV segmentinin en dolu modelleri arasına giriyor.
Her ne kadar ismi Corolla Cross olsa da, markanın bu yeni SUV modeli Corolla’dan farklı bir tasarıma sahip. Modern SUV görünümünü dinamik bir formla bir araya getiren araç, Toyota SUV ailesinin tasarımını taşıyor ve karakteristik ön ızgarası, keskin hatlı premium far tasarımı ve aracın dinamik tasarımına katkı sağlayan 3 boyutlu etkiye sahip gövde panelleriyle dikkat çekici bir görünüm sunuyor.