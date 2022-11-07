Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti

Her ne kadar ismi Corolla Cross olsa da, markanın bu yeni SUV modeli Corolla’dan farklı bir tasarıma sahip. Modern SUV görünümünü dinamik bir formla bir araya getiren araç, Toyota SUV ailesinin tasarımını taşıyor ve karakteristik ön ızgarası, keskin hatlı premium far tasarımı ve aracın dinamik tasarımına katkı sağlayan 3 boyutlu etkiye sahip gövde panelleriyle dikkat çekici bir görünüm sunuyor.