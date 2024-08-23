Trafikte her 10 sürücüden 7'sinin yaptığı hata belirlendi

Sürücüler yol daralması ve/veya şeridin ileride kapanacağı işareti ile başta sol şeride geç işareti olmak üzere şerit değiştirilmesi gerektiğini gösteren karayolu işaret levhalarını fark ettikten sonra bu daralmanın sonunda şerit değiştirmenin kabalık olarak algılanabileceği ihtimali üzerine hareketini bir anda sert şekilde yavaşlamak veya agresif birtakım manevralar etkisi ile hem trafik kazalarına sebebiyet verebiliyor hem de trafik sıkışıklığına neden olabiliyor.