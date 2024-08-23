Trafikte her 10 sürücüden 7'sinin yaptığı hata belirlendi
Araç sürücüleri ile ilgili yapılan bir araştırma genellikle trafikte "kibarlık" yapmak için yapılan büyük hatayı gözler önüne serdi. Öyle ki bu hatayı her 10 sürücüden 7'si mutlaka yapıyor... İşte o hata...
Karayolları Yönetmeliği'nin aksi yöndeki talimatlarına rağmen çoğu sürücü “kaba görünmemek için” mümkün olan en kısa sürede trafikte birleşiyor. Tatil trafiği genellikle duraklamalara ve sıkışıklıklara neden olur, ancak yeni veriler, dönüşte birleşme söz konusu olduğunda sürücülerin Otoyol kurallarına uymamasının işlere yardımcı olmadığını gösteriyor.
Cumhuriyet gazetesinden Savaşkan İskefli'nin haberine göre Bayi ağı Dick Lovett tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sürücülerin onda yedisi (yüzde 68) “dönüşte birleşme” işareti görür görmez hemen kapanan şeritten çıkıyor ve bunun ana nedenlerinden biri “nezaket”.
Ancak, sürücülerin yüzde 69'u bunu yapmanın kabalık olduğunu düşünse de Otoyol Kuralları sürücülerin şerit değiştirmeden önce son birleşme noktasına kadar beklemeleri gerektiğini belirtmektedir. Otoyol Kurallarına uymaya çalışsanız bile, görüşülen 500 sürücünün yaklaşık üçte biri (yüzde 33) son dakikada şerit değiştirdiklerinde diğer sürücülerin şeritlerine girmesini aktif olarak engellemeye çalıştıklarını söyledikleri için birleşmekte zorlanabiliyor.
Sürücüler yol daralması ve/veya şeridin ileride kapanacağı işareti ile başta sol şeride geç işareti olmak üzere şerit değiştirilmesi gerektiğini gösteren karayolu işaret levhalarını fark ettikten sonra bu daralmanın sonunda şerit değiştirmenin kabalık olarak algılanabileceği ihtimali üzerine hareketini bir anda sert şekilde yavaşlamak veya agresif birtakım manevralar etkisi ile hem trafik kazalarına sebebiyet verebiliyor hem de trafik sıkışıklığına neden olabiliyor.