Türk'e ''imkansız'' de, otur izle: Doğan görünümlü Şahin ile kutuplara çıktı
Tofaş Şahin tutkunluğu gerçekten sınır tanımıyor. Doğan görünümlü Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gidip gelen Türk gencin hikayesini duyanlar inanamadı.
Otomobil tutkunu Etem Sayın'ın “Sekiz Silindir” adlı Youtube kanalında yer alan sıradışı hikaye Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.
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Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na giden Türk! Şevket Sahtiyan, otomobiliyle 14 bin kilometre yol yaptı, 35 bin TL'lik yakıt yaktı
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İstanbul'dan yola çıktı 20 Avrupa şehri gezdi. Avrupa'nın Kuzey burnu Nordkapp'a ulaşıp İstanbul'a geri 21 gün sonra geri döndü. Sınırları zorlayıp 13-14 günü fiziksel olarak yolda geçti. Tam 14 bin kilometre yol yaptı.
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Gündelik olarak ikisi Mercedes olan üç lüks 3 arabası var Sahtiyan'ın. Onları bırakıp deli cesaretiyle sınırları zorladı, “beyaz gelin” dediği Tofaş ile kimsenin yapmadığını yaptı.
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