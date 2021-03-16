Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre, taşıt satışlarında degerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.