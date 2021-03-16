Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, artık taşıt satışlarında degerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilerin fiyatları...
Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre, taşıt satışlarında degerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
MART AYI KAMPANYALARI
Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır.
C3 Aircross SUV modelinde 67.000 TL 20 ay %0,79 faiz kampanyası bulunmaktadır.
2020 model yılı C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 100.000 TL 15 ay %1,19 faiz veya 150.000 TL 30 ay 0,99 faiz veya ayda 4.500 TL taksit, 2021 model yılı C5 Aircross SUV modelinde 120.000 24 ay %1,09 faiz veya 100.000 15 ay 1,19 faiz kampanyası sunulmaktadır.
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 296.500 TL