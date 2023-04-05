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Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Zam üstüne zam gelen sıfır otomobil fiyatları yeni araç hayali kuranları kara kara düşündürürken, Türkiye'de satılan "en ucuz otomobiller" listesi de güncellendi. Her ne kadar listenin adı "en ucuz otomobiller" olsa da fiyatları yazınca araçların aslında başlıkta yazdığı gibi "ucuz" olmadığı görülüyor.

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 1

2023 model yılına ait araçların listelere girmesiyle fiyatlar da güncellendi. İşte Türkiye'de 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek en ucuz otomobiller... ( Otomobil markaları alfabetik olarak sıralanmıştır )

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Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 2

CİTROEN


Citroen Ami 6 kw Elektrik Motor

2023 Mart fiyatı: 245.900 TL

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Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 3

CİTROEN 


C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

2023 Nisan fiyatı: 518.500 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

2023 Nisan fiyatı:  635.300 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 

2023 Nisan  fiyatı:  660.900 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - ELLE 

2023 Nisan fiyatı:  681.400 TL

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Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 4

CİTROEN 


C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

2023 Nisan fiyatı: 720.400 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 756.200 TL

Shine - 821.800 TL
Shine (Çift Renk) - 826.900 TL

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