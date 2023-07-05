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Türkiye'de 2023'ün ilk 6 ayında en çok satılan otomotiv markaları açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2023 yılının ilk yarısında en çok satılan otomotiv markalarını açıkladı...

Türkiye'de 2023'ün ilk 6 ayında en çok satılan otomotiv markaları açıklandı - Resim: 1

Sıfır otomobil satışlarıyla ilgili rakamların yakın takibe alındığı bugünlerde Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), detaylı bir rapor yayımladı.

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Türkiye'de 2023'ün ilk 6 ayında en çok satılan otomotiv markaları açıklandı - Resim: 2

ODMD, raporunda Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarının, Ocak-Haziran 2023 dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldiği paylaşıldı.

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Türkiye'de 2023'ün ilk 6 ayında en çok satılan otomotiv markaları açıklandı - Resim: 3

Bu rakam ise tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'de 2023'ün ilk 6 ayında en çok satılan otomotiv markaları açıklandı - Resim: 4
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