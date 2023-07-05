Türkiye'de 2023'ün ilk 6 ayında en çok satılan otomotiv markaları açıklandı
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2023 yılının ilk yarısında en çok satılan otomotiv markalarını açıkladı...
Sıfır otomobil satışlarıyla ilgili rakamların yakın takibe alındığı bugünlerde Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), detaylı bir rapor yayımladı.
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ODMD, raporunda Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarının, Ocak-Haziran 2023 dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldiği paylaşıldı.
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Bu rakam ise tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.
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