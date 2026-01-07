Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye'nin 2025 yılı , otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. 2025'te araç satışları 2024 yılına oranla yüzde 10,49 oranında artarken Türkiye'de en çok satan araçlar da belli oldu...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılında gerçekleşen araç satışlarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre geçtiğimiz yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 368 bin 400 adet satış gerçekleşerek yeni bir rekora imza atıldı. Otomobil satışları yüzde 10,62 artarak 1.084.496 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,97 artarak 283.904 adede ulaştı. Ağır ticari araçlar da eklendiğinde toplam pazar 1 milyon 415 bin adede ulaştı.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, pazarın yüzde çoğunluğunu C ve B segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmentinde 465 bin 750 adetle yüzde 42,9 pay elde edilirken, B segmentinde ise 288 bin 746 adetle yüzde 26,5 pay kaydedildi. İlk 10'a yeni modellerin giriş yapması dikkat çekerken, zirvede Renault'dan iki modelin yer alması öne çıktı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG T10X de en çok satan ilk 10 otomobil arasına girdi.
İşte 2025'in en çok satan ilk 10 otomobil modeli...
10. DACİA SANDERO STEPWAY: Satış adedi: 23.699 adet / Satış payı: Yüzde 2,19
9. TOYOTA C-HR: Satış adedi: 25 bin 215 adet / Satış payı: Yüzde 2,33