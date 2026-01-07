Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılında gerçekleşen araç satışlarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre geçtiğimiz yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 368 bin 400 adet satış gerçekleşerek yeni bir rekora imza atıldı. Otomobil satışları yüzde 10,62 artarak 1.084.496 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,97 artarak 283.904 adede ulaştı. Ağır ticari araçlar da eklendiğinde toplam pazar 1 milyon 415 bin adede ulaştı.