Türkiye'de elektrikli otomobil sayısında hızlı artış

Fosil yakıtlı araçlara göre daha az karbon salınımı yapan elektrikli otomobiller, karbon ayak izi, enerji verimliliği, hava ve gürültü kirliliği konularında geleneksel araçlara kıyasla çok daha az olumsuz etki yaratıyor. Tam elektrikli otomobiller, fosil yakıt masraflarını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu sayede artan benzin ve mazot fiyatlarından etkilenmeden ulaşım mümkün oluyor.