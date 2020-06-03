Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu! İki marka fark attı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ilişkin rakamları paylaştı. Buna göre, ocak-mayıs döneminde 183 bin 95 araç satıldı.
Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı. Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.
Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:
TOPLAM: 183.095
MARKA: INFINITI
SATIŞ ADEDİ: 0
MARKA: ASTON MARTIN
SATIŞ ADEDİ: 6