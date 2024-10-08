Türkiye’de en ucuz otomatik vitesli 10 araç belli oldu: 892 bin TL'den başlıyor
Otomotiv sektörünün daha çok tercih edilmesi nedeniyle üretimi arttırdığı otomatik vitesli araçlar arasında Türkiye'de 892 bin TL'den başlayıp 1,3 milyon TL'ye kadar olan aralıkta sadece 10 model kaldı... İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye'de ilk 9 ayda otomobil satışları yüzde 1,3 artarken otomobiller içerisinde sürüş kolaylığı sebebiyle otomatik vitesli araçlar öne çıkmaya başladı. Buna göre toplam otomobil satışlarından ilk 9 ayda otomatik şanzımanlı araçlar 612.978 adetle %90,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 62.295 adetle %9,2 pay aldı.
Araç alım satım sürecinde vatandaşların en merak ettiği konulardan biri de araçların yakıt performansı. Bu kapsamda uzun yıllardan bu yana düz vites otomobillerin ekonomik açıdan otomatik vitesin bir adım önünde olduğu biliniyordu. Bu da otomatik vitesli araçların çalışma ya da devir değiştirme esnasında çok daha yüksek oranda motor gücüne gereksinimi olmasına bağlanıyordu ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle mühendislik de gelişti ve piyasada manuel otomobilden daha az yakan otomatik vitesli araçlar satılmaya başlandı. Dolayısıyla artık yakıt tüketimi, aracın yalnızca otomatik ya da manuel olmasıyla değil, motor özellikleriyle doğrudan ilintili hale geldi.
Türkiye'de Ekim 2024 tarihi itibariyle mevcut piyasa koşullarına göre 1 milyon TL'nin altında yalnızca 3 adet otomatik vitesli model bulunsa da 892 bin TL'den başlayıp 1,3 milyon TL'ye kadar toplamda 30 araç bulunuyor.
İşte ülkemizde satılan Ekim 2024 tarihi itibariyle en ucuz otomatik vitesli araçlar: