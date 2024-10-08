Türkiye’de en ucuz otomatik vitesli 10 araç belli oldu: 892 bin TL'den başlıyor

Araç alım satım sürecinde vatandaşların en merak ettiği konulardan biri de araçların yakıt performansı. Bu kapsamda uzun yıllardan bu yana düz vites otomobillerin ekonomik açıdan otomatik vitesin bir adım önünde olduğu biliniyordu. Bu da otomatik vitesli araçların çalışma ya da devir değiştirme esnasında çok daha yüksek oranda motor gücüne gereksinimi olmasına bağlanıyordu ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle mühendislik de gelişti ve piyasada manuel otomobilden daha az yakan otomatik vitesli araçlar satılmaya başlandı. Dolayısıyla artık yakıt tüketimi, aracın yalnızca otomatik ya da manuel olmasıyla değil, motor özellikleriyle doğrudan ilintili hale geldi.