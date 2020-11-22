Türkiye'de sadece 3 tane kaldı

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Babasının 'Seyyah Çelebi' ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor.
Babasının 'Seyyah Çelebi' ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor.
'OTOBÜSÜ KORUYOR, KOLLUYORUZ' İş insanı Çelebi, otobüsün 1955 model olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"1977 yılında babam Doğan Çelebi, Erzurum Köy Hizmetleri'nde hurdaya çıkarılan bu aracı satın aldı. Rahmet babam müteahhitlik yapardı. Çocukken babamın yanına gittiğimizde çadırda kalırdık.