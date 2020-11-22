SON DAKİKA
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR; EVİNİZDE KALIN! PEKİ KİMLER MUAF?
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Kasım 2020 21:46

Türkiye'de sadece 3 tane kaldı

Babasının 'Seyyah Çelebi' ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor.

Türkiye'de sadece 3 tane kaldı

Babasının 'Seyyah Çelebi' ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor.

1/ 8
Türkiye'de sadece 3 tane kaldı

'OTOBÜSÜ KORUYOR, KOLLUYORUZ' İş insanı Çelebi, otobüsün 1955 model olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

2/ 8
Türkiye'de sadece 3 tane kaldı

"1977 yılında babam Doğan Çelebi, Erzurum Köy Hizmetleri'nde hurdaya çıkarılan bu aracı satın aldı. Rahmet babam müteahhitlik yapardı. Çocukken babamın yanına gittiğimizde çadırda kalırdık.

3/ 8
Türkiye'de sadece 3 tane kaldı

Çadır da dere yataklarına yakın olduğu için bataklık olur sel basardı. Bunun üzerine rahmetli babam otobüsün içini karavan yapmaya karar verdi. 2 sene süren çalışma sonucu otobüsün içi şimdiki görüntüsünü aldı. Otobüsü şantiyelerde kullandık.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM