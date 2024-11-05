Türkiye'de satılan menzili en uzun elektrikli otomobiller listesinde zirve değişti
Haber3.com olarak 5 Kasım 2024 tarihi itibariyle Türkiye'de satılan tüm yüzde 100 elektrikli otomobilleri menzillerine göre sizler için derledik. İşte marka marka, model model, menzillerine göre Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve güncel satış fiyatları...
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Fiat Topolino
Fabrika Verisi Menzili : 75 Km
Başlangıç Fi̇yatı : 469.900 TL
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Citroen Ami
Fabrika Verisi Menzili : 75 Km
Başlangıç Fi̇yatı : 451.000 TL
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Opel Mokka Elektrik
Fabrika Verisi Menzili : 327 Km
Başlangıç Fi̇yatı : 1.767.900 TL
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MG4
Fabrika Verisi Menzili : 350 Km
Başlangıç Fi̇yatı : 1.349.000 TL
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