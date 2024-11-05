  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Türkiye'de satılan menzili en uzun elektrikli otomobiller listesinde zirve değişti

Türkiye'de satılan menzili en uzun elektrikli otomobiller listesinde zirve değişti

Haber3.com olarak 5 Kasım 2024 tarihi itibariyle Türkiye'de satılan tüm yüzde 100 elektrikli otomobilleri menzillerine göre sizler için derledik. İşte marka marka, model model, menzillerine göre Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve güncel satış fiyatları...

Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Türkiye'de satılan menzili en uzun elektrikli otomobiller listesinde zirve değişti - Resim: 1

Fiat Topolino
Fabrika Verisi Menzili : 75 Km
Başlangıç Fi̇yatı : 469.900 TL

1 / 41
Türkiye'de satılan menzili en uzun elektrikli otomobiller listesinde zirve değişti - Resim: 2

Citroen Ami
Fabrika Verisi Menzili : 75 Km
Başlangıç Fi̇yatı : 451.000 TL

2 / 41
Türkiye'de satılan menzili en uzun elektrikli otomobiller listesinde zirve değişti - Resim: 3

Opel Mokka Elektrik 
Fabrika Verisi Menzili : 327 Km
Başlangıç Fi̇yatı : 1.767.900 TL

3 / 41
Türkiye'de satılan menzili en uzun elektrikli otomobiller listesinde zirve değişti - Resim: 4

MG4 
Fabrika Verisi Menzili : 350 Km
Başlangıç Fi̇yatı : 1.349.000 TL

4 / 41