Türkiye’de üretilecek Ford E-Tourneo Custom oraya çıktı
Ford Pro, Ford Otosan tarafından Kocaeli'de üretilecek tam elektrikli yeni E - Tourneo Custom’u tanıttı. Minibüs, 2023'ün ikinci yarısında satışa sunulacak.
Ford Pro, uzun yıllardır çok amaçlı minibüs serisine öncülük eden Tourneo serisinin tam elektrikli gelişmiş güç aktarma sistemine sahip olan ve Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında üretilecek yeni nesil E-Tourneo Custom modelini tanıttı.
Ford Otosan açıklamasına göre, yeni nesil Tourneo Custom serisi, Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında üretilecek ve 2023'ün ikinci yarısında müşteriler ile buluşacak
2024 yılında Avrupa pazarına sunulacak 4 yeni tam elektrikli Ford Pro modelinden biri olan E-Tourneo Custom, 8 kişiye kadar koltuk kapasitesi ve geniş iç mekanıyla hem kişisel kullanıcıları hem ticari müşterileri hedefliyor.
Van, kombi, kombi van ve minibüs gövde stilleriyle sunulacak E-Tourneo Custom'da yeni model raylı koltuklarla esnek kullanım seçenekleri, otomatik elektrikli kayar yan kapılar, B&O ses sistemi, dijital kart anahtar, panoramik cam tavan ve eğimi ayarlanabilen yenilikçi bir direksiyon simidi gibi çeşitli özellikler sunuluyor.