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Türkiye’de üretilecek Ford E-Tourneo Custom oraya çıktı

Ford Pro, Ford Otosan tarafından Kocaeli'de üretilecek tam elektrikli yeni E - Tourneo Custom’u tanıttı. Minibüs, 2023'ün ikinci yarısında satışa sunulacak.

Türkiye’de üretilecek Ford E-Tourneo Custom oraya çıktı - Resim: 1

Ford Pro, uzun yıllardır çok amaçlı minibüs serisine öncülük eden Tourneo serisinin tam elektrikli gelişmiş güç aktarma sistemine sahip olan ve Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında üretilecek yeni nesil E-Tourneo Custom modelini tanıttı.

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Türkiye’de üretilecek Ford E-Tourneo Custom oraya çıktı - Resim: 2

Ford Otosan açıklamasına göre, yeni nesil Tourneo Custom serisi, Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında üretilecek ve 2023'ün ikinci yarısında müşteriler ile buluşacak

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Türkiye’de üretilecek Ford E-Tourneo Custom oraya çıktı - Resim: 3

2024 yılında Avrupa pazarına sunulacak 4 yeni tam elektrikli Ford Pro modelinden biri olan E-Tourneo Custom, 8 kişiye kadar koltuk kapasitesi ve geniş iç mekanıyla hem kişisel kullanıcıları hem ticari müşterileri hedefliyor. 

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Türkiye’de üretilecek Ford E-Tourneo Custom oraya çıktı - Resim: 4

Van, kombi, kombi van ve minibüs gövde stilleriyle sunulacak E-Tourneo Custom'da yeni model raylı koltuklarla esnek kullanım seçenekleri, otomatik elektrikli kayar yan kapılar, B&O ses sistemi, dijital kart anahtar, panoramik cam tavan ve eğimi ayarlanabilen yenilikçi bir direksiyon simidi gibi çeşitli özellikler sunuluyor.

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