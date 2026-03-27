Türkiye'de üretilecek olan Hyundai IONIQ 3 Milano'da dünya sahnesine çıkıyor
Türkiye otomotiv sanayisi için tarihi bir dönüm noktası daha yaklaşıyor. Hyundai tarafından İzmit'te üretileceği kesinleşen ve kompakt elektrikli sınıfında dengeleri değiştirmesi beklenen yeni modeli IONIQ 3'ün dünya prömiyerini, tasarım dünyasının kalbinin attığı 2026 Milano Tasarım Haftası’nda yapacağını duyurdu.
Türkiye'nin elektrikli araç üretim üssü olma yolundaki dev adımı IONIQ 3 için geri sayım başladı! Hyundai, İzmit tesislerinde banttan indireceği tamamen elektrikli yeni modeli IONIQ 3’ü 21-26 Nisan tarihleri arasında Milano Tasarım Haftası’nda tanıtacak. "
Unfold Stories" temasıyla görücüye çıkacak olan araç, sürdürülebilir malzemeleri, ikonik piksel aydınlatmaları ve kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor.
Hyundai, etkinlik kapsamında “Unfold Stories” başlığını taşıyan özel bir enstalasyon alanı oluşturacak. Bu deneyim alanı, markanın iç ve dış tasarım felsefesini farklı yönleriyle sergileyerek bir fikrin ilk çizimden nihai ürüne uzanan yolculuğunu anlatmayı hedefliyor.
Enstalasyon, tasarımın fikir aşamasından üretim sürecine kadar malzeme, işçilik ve teknolojiyle nasıl buluştuğunu gözler önüne serecek. Etkinlik kapsamında ayrıca Hyundai tasarımcılarının ev sahipliğinde özel atölye çalışmaları düzenlenecek. Bu çalışmalarda markanın tasarım yaklaşımını şekillendiren temel prensipler ve bu yaklaşımın yeni IONIQ 3 modeline nasıl yansıdığı aktarılacak.