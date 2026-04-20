Türkiye'de üretilecek olan Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı! Menzili, şarjı ve satış tarihi belli oldu
Hyundai’nin elektrikli atağında yeni perde: IONIQ 3! Milano’da dünya prömiyeri yapılan "Aero Hatch" tasarımlı model, Ağustos ayında İzmit fabrikasında banttan iniyor. 496 km'ye varan menzili, Android tabanlı Pleos Connect sistemi ve geniş iç hacmiyle B segmentinde standartları değiştirmeye hazırlanan IONIQ 3, Eylül'de Türkiye yollarında olacak. İşte yerli üretim ikinci elektrikli Hyundai’nin tüm teknik detayları ve merak edilenleri...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Hyundai, elektrikli otomobil dünyasında kartları yeniden dağıtacak hamlesini Milano Tasarım Haftası’nda yaptı.
Markanın köklü tasarım mirasını modern elektrikli mobilite ile birleştiren IONIQ 3, hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin beklentilerine yanıt verecek özelliklerle donatıldı.
Ağustos ayında Hyundai Assan İzmit fabrikasında üretimine başlanacak olan model, Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.
Hyundai’nin yeni “Aero Hatch” felsefesiyle şekillenen IONIQ 3, şık olduğu kadar fonksiyonel bir yapı sunuyor. 0.263 sürtünme katsayısı ile rüzgar direncini en aza indiren model, alçak ön tasarımı ve arka spoylere uzanan dinamik tavan çizgisiyle dikkat çekiyor.
