Türkiye'de üretilen ve baştan aşağı yenilenen yeni Clio ortaya çıktı
Baştan aşağı yenilenen ve 5 nesildir otomotiv sektöründe pazarda kendi klasmanında en çok tercih edilen otomobillerden olan yeni Renault Clio Türkiye’de tanıtıldı.
Beş nesildir pazardaki en sembolik şehir otomobillerinden olan Renault Clio yenilerek ve Renault markasının en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye’de Eylül ayında yollara çıkıyor.
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Bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio küresel çapta en çok satanlar arasına girdi, Avrupa’da ve Türkiye’de Yılın Otomobili ödüllerini kazandı.
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Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye’de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satışına imza atıldı.
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Türkiye’de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları’nda 3.4 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.
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