Türkiye'de üretilen yeni Renaut Duster'ın fiyatı belli oldu
Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yeni Renault Duster, Türkiye yollarıyla buluştu. Yeni Renault Duster iddialı bir fiyatla Türkiye'de satışa çıktı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'ün başından beri ilgiyle takip edilen ve satış tarihi merakla beklenen Yeni Renault Duster, satışa sunuldu.
Benzersiz ön tasarımı ve Renault imzasını taşıyan ön ızgarasıyla güçlü bir tasarım sunan Yeni Renault Duster, farklı gereksinimlere cevap veren iki veya dört çekişli versiyonlarıyla yollara çıkıyor. Yeni Renault Duster, 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşuyor.
Yeni Renault Duster, Eco-G motor seçeneği için 1 milyon 249 bin liradan, E-Tech Full Hybrid motor seçeneği için 1 milyon 530 bin liradan ve 4X4 motor seçeneği için 1 milyon 580 bin liradan başlayan fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.
Renault Duster’da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek. Böylece Renault Duster, Renault'nun 2027 yılına kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elektrik destekli modellerle oluşturma hedefine aktif bir katkı sağlayacak.