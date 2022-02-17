Türkiye'deki en ucuz sıfır km otomobil fiyatları
Türkiye'de önce pandeminin ardından da Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran döviz kurunun etkisiyle uçuşa geçen otomobil fiyatlarının ardından 500 bin TL'nin altında sıfır kilometrede sadece 31 adet otomobil kaldı. Haber3.com olarak 500 bin TL'nin altındaki 0 km otomobilleri sizin için listeledik. İşte ucuzdan, pahalıya Türkiye'nin 500 bin TL'nin altındaki 0 km otomobilleri.
Hyundai İ10 JUMP 1.0 MPI 5 İleri Düz (Benzinli)
Benzin Manuel
249.550 TL
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Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP
Benzin Manuel
250.900 TL
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Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT
Benzin Yarı Otomatik
289.900 TL
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Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP
Benzin Manuel
289.900 TL
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