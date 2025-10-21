Türkiye'nin 2025 yılında en çok satan otomobilleri listesi güncellendi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Ocak - Eylül 2025 dönemine ait 9 aylık otomotiv sektörü verilerini açıkladı. ODMD'nin verileriyle birlikte 2025'in ilk 9 ayında en çok satan otomobiller de belli oldu. 21 Ekim 2025 tarihi itibariyle; tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla işte güncellenen Türkiye'nin en çok satan otomobilleri listesi...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ( ODMD ) 2025 yılının ilk 9 ayını kapsayan otomotiv sektörü raporunu yayımladı.
1 / 13
ODMD tarafından yayımlanan rapora göre binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,92 yükseliş kaydeti.
2 / 13
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin raporuyla birlikte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri de belli oldu.
İşte 21 Ekim 2025 tarihi itibariyle; tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Türkiye'nin en çok satan otomobilleri listesi...
3 / 13
10-Toyota Corolla- 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.750.000 TL
4 / 13