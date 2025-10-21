Türkiye'nin 2025 yılında en çok satan otomobilleri listesi güncellendi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin raporuyla birlikte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri de belli oldu.

İşte 21 Ekim 2025 tarihi itibariyle; tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Türkiye'nin en çok satan otomobilleri listesi...