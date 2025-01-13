Türkiye'nin çürümeye terk edilen milyonluk araçları görüntülendi

17 yıl önce bir otoparkla başladığı yediemin işletmeciliğine bugün beş otoparkla devam ettiğini belirten Hakan Topçu, otoparklarının araçlarla dolup taştığını ve bu sebeple 22 dönüm alana sahip beşinci otoparkı açtıklarını söyledi. Topçu, “Bizde bulunan araçların yüzde 80'i icralık, yüzde 20'si ise trafikten men edilen araçlar. Sadece benim işletmelerimde motorlarla birlikte 2 bin 500'ün üzerinde araç var. Türkiye genelindeki yediemin otoparklarında bu sayı çok daha fazla” dedi.