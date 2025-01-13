Türkiye'nin çürümeye terk edilen milyonluk araçları görüntülendi
Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi.
Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü.
Aralarında lüks araçların da bulunduğu otoparklarda yer kalmayınca işletme sahipleri gelecek olan hacizli araçlar için yeni otoparklar da açmaya başladı. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, hem milli servetin israf edildiğini hem de yediemin işletmecilerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.
17 yıl önce bir otoparkla başladığı yediemin işletmeciliğine bugün beş otoparkla devam ettiğini belirten Hakan Topçu, otoparklarının araçlarla dolup taştığını ve bu sebeple 22 dönüm alana sahip beşinci otoparkı açtıklarını söyledi. Topçu, “Bizde bulunan araçların yüzde 80'i icralık, yüzde 20'si ise trafikten men edilen araçlar. Sadece benim işletmelerimde motorlarla birlikte 2 bin 500'ün üzerinde araç var. Türkiye genelindeki yediemin otoparklarında bu sayı çok daha fazla” dedi.
Hakan Topçu, tasfiye sürecindeki eksiklikler nedeniyle araçların otoparklarda çürüdüğünü dile getirdi. 2022'de çıkan tasfiye yasasına rağmen bugüne kadar yalnızca 350 aracın işlem gördüğünü, bunlardan da yalnızca 40-50 tanesinin satıldığını ifade eden Topçu, "Tasfiye işlemleri başarıyla yapılsa, 22 dönümlük alan yerine sadece 5 dönümde bu işi halledebilirdik. Ancak mevcut sistemde araçlar çürümeye terk ediliyor" dedi.