Türkiye'nin en büyük ''Klasik Otomobil Festivali'' başladı

“Bu arabanın özelliği, festivaldeki en eski araç olması”

Festivalde, 99 yaşında olan ve en eski otomobil olma özelliğiyle dikkat çeken araç ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Otomobil hakkında bilgi veren İhsan Kürse, kendisinin bir klasik araba meraklısı olduğunu belirterek, “Bu arabanın özelliği, festivaldeki en eski araç olması. Buna ‘İhtiyar Delikanlı’ diyoruz. 1924 bir Lincoln bu araba ve Atatürk’ün arabasından bile daha eski bir araç. Atatürk’ün arabası 1936 model bu ise 1924 model bir araç. Aracımız kapalı garajda muhafaza ediliyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bakıyoruz. Araç 35 yıldan beri ilk defa bu fuar için garajdan çıktı” açıklamasında bulundu.