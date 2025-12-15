  1. Anasayfa
Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden olan Wolksvagen Polo her an Türkiye'den çıkabilir

Yıllardır Alman otomotiv devi Volkswagen'in dünya çapında en çok satan otomobillerinden biri olan ve Türkiye'de de her yıl en çok satan otomobiller listesinde zirveye oynayan modeli Polo Türkiye'ye veda edebilir...

Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden olan Wolksvagen Polo her an Türkiye'den çıkabilir - Resim: 1

Türkiye2de 22 Kasım'da yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemesi sıfır km otomobil fiyatlarını allak bullak ederken otomotiv sektöründen dikkat çeken bir haber geldi.

22 Kasım’da yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemesiyle birlikte Türkiye'de Benzinli, dizel ve hibrit araçlara yüzde 10 vergi üzerine yüzde 25 ek vergi uygulanmaya başlandı.

Bu düzenlemeden etkilenen otomobil modellerden biri de Alman devi Volkswagen'in ikonik aracı Polo oldu. 

Türkiye’de uzun yıllardır yüksek satış rakamlarına ulaşan model için, en yetkili isimden kötü haber geldi.

