Türkiye'nin ''en ucuz sıfır otomobilleri'' listesi boşaldı! Bu fiyatları gören gözlerine inanamadı

Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı. Son 2 yılda zam üstüne zamla tarihi seviyelere ulaşan otomobil fiyatları yeni araç hayali kuranları kara kara düşündürmeye devam ediyor. Artık malesef 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız.