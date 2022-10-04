Türkiye'nin ''en ucuz sıfır otomobilleri'' listesi boşaldı! Bu fiyatları gören gözlerine inanamadı
2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin hayalleri bir kez daha başka bir bahara kaldı. Türkiye'de 700 bin TL'nin altında satılan araçları listeledik... İşte Ekim 2022 itibariyle Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller... ( Liste markalara göre alfabetik olarak sıralanmıştır )
Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı. Son 2 yılda zam üstüne zamla tarihi seviyelere ulaşan otomobil fiyatları yeni araç hayali kuranları kara kara düşündürmeye devam ediyor. Artık malesef 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 700 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. İşte Ekim 2022 itibariyle Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller... ( Liste markalara göre alfabetik olarak sıralanmıştır )
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 474.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 548.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 563.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 579.000 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı: 624.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 664.000 TL