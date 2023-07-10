Türkiye'nin ilk 3 boyutlu motosiklet showroomu Açıldı

Doğru ürünü doğru fiyat ve hizmet kalitesi ile müşteriye sunmayı hedeflerek yola çıktıklarını belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Motomerkezi, henüz çok yeni geliştirdiğimiz ve konsept olarak piyasada benzeri olmayan bir marka. Motosiklet satışındaki önceliğimiz, her daim müşterilerimizin yanında olarak onları doğru ürün ile buluşturabilmek. Şu an için Arora, Yuki, Hero, Volta ve Altai markaları olmak üzere 5 adet markanın satış ve satış sonrası servisine yönelik hizmet veriyoruz. Fakat bu sayıyı yükseltmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa vadede yıllık 1500 ile 2000 adet motosiklet satışı hedeflerimiz arasında yer alıyor. Uzun vadede ise, elde ettiğimiz tecrübe ve anlaşma sağlamayı planladığımız yeni markalar ile yıllık 5000 adet motosiklet satışı yapacağımızı öngörüyoruz. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde kendi markamızla da piyasada var olmayı planlıyoruz.” dedi.