Türkiye'nin ilk 3 boyutlu motosiklet showroomu Açıldı
Türkiye'de motosiklete karşı artan yoğun ilgiyi kurumsal bir çatı altında toplamayı amaçlayan Motomerkezi 3D motosiklet showroomunu açarak Türkiye’de bir ilke imza attı.
İkinci el otomobil satışında sektörün önde gelen kurumsal şirketlerinden Otomerkezi.net, motosiklete karşı artan yoğun ilgiyi kurumsal bir çatı altında toplamayı amaçlayarak yeni markası Motomerkezi’ni kurdu ve 3D motosiklet showroomu açarak Türkiye’de bir ilke imza attı.
Özellikle pandemi dönemi ile beraber, kişilerin daha steril bir ortamda seyahat etmek istemelerine trafikte yaşanan yoğunluk ve her bütçeye uygun ürünün bulunması da eklenince son 3-4 yılda motorsiklete olan ilgi katlanarak arttı.
İkinci el otomobil alım-satımında 40 yıllık tecrübe ve müşteri memnuniyetine sahip olan Otomerkezi.net, yeni markası Motomerkezi ile artan talebe karşılık, kurumsal bir yapı oluşturarak, sadece satış değil satış sonrası hizmetleri de müşterilerine sağlamaya başlıyor.
Doğru ürünü doğru fiyat ve hizmet kalitesi ile müşteriye sunmayı hedeflerek yola çıktıklarını belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Motomerkezi, henüz çok yeni geliştirdiğimiz ve konsept olarak piyasada benzeri olmayan bir marka. Motosiklet satışındaki önceliğimiz, her daim müşterilerimizin yanında olarak onları doğru ürün ile buluşturabilmek. Şu an için Arora, Yuki, Hero, Volta ve Altai markaları olmak üzere 5 adet markanın satış ve satış sonrası servisine yönelik hizmet veriyoruz. Fakat bu sayıyı yükseltmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa vadede yıllık 1500 ile 2000 adet motosiklet satışı hedeflerimiz arasında yer alıyor. Uzun vadede ise, elde ettiğimiz tecrübe ve anlaşma sağlamayı planladığımız yeni markalar ile yıllık 5000 adet motosiklet satışı yapacağımızı öngörüyoruz. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde kendi markamızla da piyasada var olmayı planlıyoruz.” dedi.