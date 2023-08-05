Türkiye'nin merakla beklediği ''minik'' otomobil iddialı fiyatıyla satışta
Citroën Ami’nin mobilite vizyonunu ortaya koyan ve aynı zamanda keyifli bir yol arkadaşı olarak dikkat çeken Citroën My Ami Buggy, 8 Ağustos’tan itibaren iddialı fiyatıyla satışa çıkıyor.
Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Yunanistan, Portekiz, İngiltere, Fas ve Türkiye olmak üzere sadece 9 farklı ülke için sınırlı olarak 1.000 adet üretilen ve Türkiye için de 100 adet kontenjanı olan Citroën My Ami Buggy Türkiye'de de satışa çıkıyor.
My Ami Buggy, kapıları olmayan, açılır bir tavana sahip, asit sarısı detaylı hâkî renginde bir gövdeyle üretiliyor. Çamurluk kemerleri, ön ve arka tamponlar ile özgün altın jant kapakları gibi bir dizi dekoratif unsur da ona benzersiz, maceracı bir karakter kazandırıyor. Citroën My Ami Buggy ayrıca, yolcuları dış etkenlerden korumak için şeffaf kapaklar ve günlük küçük nesneleri saklamak için direksiyon simidinin ortasına yerleştirilen çıkarılabilir bir fermuarlı çanta gibi ek aksesuarlarla da donatılabiliyor.
Citroën My Ami Buggy, haki gövde rengi ve siyah koruyucu eklemelerle maceracı bir görünüm sergiliyor. Güçlendirilmiş tamponlar, gövde altı korumaları, far çerçeveleri, çamurluk kemerleri, marşpiye kaplamaları ve arka spoyler gibi eklemeler bu modele özgünlük kazandırıyor. Hem gövdede hem de iç mekandaki parlak sarı noktalarla canlılık sağlanıyor. Dış tasarımda ön paneldeki kabartma ve çamurluk kemerlerindeki yön okları dikkat çekerken, iç tasarımda eşya kutuları, “kapı” açma kayışları, çanta kancaları, koltuklarda ve halılardaki dikişlerde asit sarısı rengine rastlanıyor.
Citroën My Ami Buggy, hayat koşuşturmasından uzaklaşıp keyifli zaman geçirmek için tasarlanan, son derece özgün bir ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor. Citroën mühendisleri, güçlü bir karaktere sahip, elektrikli ve kullanımı kolay bir araç arayanlar için özgün Ami Buggy konseptini ortaya çıkardı. Konsept oldukça sade ama bir o kadar da işlevsel olma özelliği taşıyor.