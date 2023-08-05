Türkiye'nin merakla beklediği ''minik'' otomobil iddialı fiyatıyla satışta

My Ami Buggy, kapıları olmayan, açılır bir tavana sahip, asit sarısı detaylı hâkî renginde bir gövdeyle üretiliyor. Çamurluk kemerleri, ön ve arka tamponlar ile özgün altın jant kapakları gibi bir dizi dekoratif unsur da ona benzersiz, maceracı bir karakter kazandırıyor. Citroën My Ami Buggy ayrıca, yolcuları dış etkenlerden korumak için şeffaf kapaklar ve günlük küçük nesneleri saklamak için direksiyon simidinin ortasına yerleştirilen çıkarılabilir bir fermuarlı çanta gibi ek aksesuarlarla da donatılabiliyor.