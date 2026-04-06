Türkiye'nin otomobili Togg yenilendi: İşte yeni özellikler
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, T10X ile T10F modelini uyumlu hale getirdi. Böylece iki model arasındaki farklılıklar ortadan kaldırıldı.
Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobili Togg, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak güncellemelerini duyurdu. 1 Nisan'dan itibaren üretim bandından inen T10X araçlarda, donanım ve yazılım altyapısı T10F modeliyle uyumlu hale getirildi. Bu hamleyle birlikte iki model arasındaki mimari farklılıklar tamamen ortadan kaldırıldı.
Bekleme modu kaldırıldı
NTV'de yer alan habere göre, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların en çok geri bildirim verdiği konulardan biri olan ilk çalıştırma sıralamasındaki "bekleme" modu kaldırıldı. Artık araç çok daha hızlı ve akıcı bir şekilde sürüşe hazır hale geliyor.
T10X ve T10F modellerinin ekran arayüzleri ve görünümleri ortak bir tasarım diline kavuştu.
Otomatik kilitleme özelliği geldi
Kullanıcı araçtan uzaklaştığında Togg artık kapılarını otomatik olarak kilitleyebilecek. Bu yenilikle beraber kapı kolundan kilitleme fonksiyonuna son verildi.