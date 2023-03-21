Türkiye’nin yerli otomobili Togg görücüye çıktı: Vatandaşlardan yoğun ilgi

Aracı görmek için Pendik’ten gelen Celal Dizdar, “Pendik’ten buraya geldim, aracı gördüm harika bir araç. Aslında C-SUV olarak gözüken ama D segmentinde bir araç. Bu kadar kısa bir sürede büyük bir başarı. Böyle bir araba yapmak harika bir şey. Sipariş verdim, en üst modelini tercih ettim” dedi.