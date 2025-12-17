Türkiye'nin yüzlerce milyon TL'lik çürüyen serveti kamerada
Elazığ'daki yediemin otoparkında yıllardır bekleyen yüzlerce aracın yosun tutarak çürümeye başladığı, yaklaşık 500 milyon TL'lik milli servetin kendi haline terk edildiği görüldü.
Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç yıllardır bekletiliyor. Otoparkta uzun süredir bekleyen araçların büyük bir bölümünün yosun tuttuğu, kaportalarının paslandığı ve kullanılamaz hale gelmeye başladığı gözlemlendi.
Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, tescilsiz ve belgeleri eksik olan araçlar, işlemlerinin ardından yediemin otoparklarına çekiliyor.
Eksiklerini tamamlayan vatandaşlar araçlarını teslim alırken, yüzlerce araç ise açık alanda zamanla doğanın etkisiyle çürümeye terk edilmiş durumda.
2009 yılından bugüne Elazığ'da yediemin otopark işletmeciliği yaptığını ifade eden Ertan, "2009 yılından beri en büyük sıkıntımız, gelen araçların bir türlü çıkmamasıdır. Elazığ küçük bir il ve yaklaşık üç tane yediemin otoparkı var. Bunlardan bir tanesi benim. Benim otoparkımda şu an 500-600 tane araç mevcut. Bu araçlar her geçen gün artıyor. Elazığ'da sadece kendi otoparkımdan bahsedeyim. Şu an burada değeri 10 milyonun üzerinde araç var. Biz ortalamasını 1 milyondan aldığımız zaman, 500 milyon sadece otoparkta yatan araba mevcut" dedi.