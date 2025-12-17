Türkiye'nin yüzlerce milyon TL'lik çürüyen serveti kamerada

2009 yılından bugüne Elazığ'da yediemin otopark işletmeciliği yaptığını ifade eden Ertan, "2009 yılından beri en büyük sıkıntımız, gelen araçların bir türlü çıkmamasıdır. Elazığ küçük bir il ve yaklaşık üç tane yediemin otoparkı var. Bunlardan bir tanesi benim. Benim otoparkımda şu an 500-600 tane araç mevcut. Bu araçlar her geçen gün artıyor. Elazığ'da sadece kendi otoparkımdan bahsedeyim. Şu an burada değeri 10 milyonun üzerinde araç var. Biz ortalamasını 1 milyondan aldığımız zaman, 500 milyon sadece otoparkta yatan araba mevcut" dedi.