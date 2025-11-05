Türkiye'ye özel üretildi! BYD'nin iki yeni elektrikli canavarı görücüye çıktı

BYD SEALION 7’nin Türkiye tanıtımı, 5 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen özel bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin sürprizi ise BYD’nin tamamen elektrikli kompakt SUV modeli ATTO 2’nin eş zamanlı olarak tanıtılması oldu. Elektrikli SUV ailesinin en yeni üyesi olan BYD ATTO 2, aralık ayından itibaren BYD bayilerinde yerini alacak.