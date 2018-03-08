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  3. 08 Mart 2018 22:15

Uçan araba satışa çıktı, işte fiyatı!

Dünyanın ilk uçan otomobili olan PAL-V için ön siparişler başladı.

Uçan araba satışa çıktı, işte fiyatı!

Dünyanın ilk uçan otomobili olan ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan PAL-V için ön siparişler başladı. Otomobilin bitmiş halini katılımcıların beğenisine sunan şirket, siparişleri kendi internet sitesi üzerinden alıyor.

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Uçan araba satışa çıktı, işte fiyatı!

PAL-V'den yapılan açıklamada, son kalan güvenlik sertifikalarının alınmasının ardından ilk teslimatın 2019 yılında yapılacağı belirtildi.

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Uçan araba satışa çıktı, işte fiyatı!

Araç karada 160 km hıza ulaşabilirken, havada 179 km son hıza kadar çıkabilecek. 11 bin feet'e kadar yükselen aracın menzili ise 563 km olarak açıkandı.

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Uçan araba satışa çıktı, işte fiyatı!

Şirket açıklamasına göre PAL-V'nin yol modundan uçuş moduna geçmesi ise 'bir düğmeye basmak kadar kolay' olacak. Tüm işlem 10 dakikanın altında tamamlanabilecek.

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