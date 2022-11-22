Ümmügül usta elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı!
Çanakkale’de 2 çocuk ve 1 torun sahibi 43 yaşındaki Ümmügül Aydoğdu 9 yıl önce 'sen yapamazsın' diyenlere inat, aldığı kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesiyle, sanayide otomobillerin motor ustası olarak çalışıyor.
Çanakkale'nin Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan 2 çocuk 1 torun sahibi Ümmügül Aydoğdu (43), 9 yıl önce 'sen yapamazsın' diyenlere inat, aldığı kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesiyle, sanayide otomobillerin motor ustası olarak çalışıyor.
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Biga ilçesinde yaşayan Ümmügül Aydoğdu, yıllarca çeşitli işyerlerinde aşçı olarak çalıştı.
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9 yıl önce eşi İbrahim Aydoğdu (44), Biga 1 nolu Sanayi’de Efe Otomotiv'i açmaya karar verdi.
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Ümmügül Aydoğdu, aşçılık mesleğini bırakarak, sanayide işyeri açan eşi İbrahim Aydoğdu'ya temizlik, yemek yapmak için yardım etmeye başladı.
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