Ümmügül usta elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı!

Çanakkale'nin Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan 2 çocuk 1 torun sahibi Ümmügül Aydoğdu (43), 9 yıl önce 'sen yapamazsın' diyenlere inat, aldığı kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesiyle, sanayide otomobillerin motor ustası olarak çalışıyor.