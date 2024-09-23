Uzman isim açıkladı: Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklara tarihi fırsat

OTOMOBİLDE KAMPANYA DÖNEMİ GELİYOR

Temmuz ayına kadar sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat farkının çok daraldığını belirten Yalçın, "Örneğin, 1,5 milyon TL’lik sıfır bir aracın 7-8 bin kilometre veya 10 bin kilometre temiz ikinci el versiyonu 1,3 milyon TL, 1 milyon 350 bin TL civarındaydı.