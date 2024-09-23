Uzman isim açıkladı: Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklara tarihi fırsat
Piyasalardaki dalgalanmalar, yeni ÖTV oranları ve diğer vergiler, araç alacak vatandaşların kararlarını etkilerken, otomotiv sektörünün uzman ismi otomobil piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Kaynak: CNN Türk
Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi olan Cardata'nın Genel Müdürü Yalçın, otomotiv piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
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OTOMOBİLDE KAMPANYA DÖNEMİ GELİYOR
Temmuz ayına kadar sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat farkının çok daraldığını belirten Yalçın, "Örneğin, 1,5 milyon TL’lik sıfır bir aracın 7-8 bin kilometre veya 10 bin kilometre temiz ikinci el versiyonu 1,3 milyon TL, 1 milyon 350 bin TL civarındaydı.
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Bu durum talebin sıfır kilometre araçlara kaymasına neden oldu" dedi.
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Yalçın, Euro'daki yüzde 5,5'lik artışın sıfır araç fiyatlarına yansıtıldığını, ancak bunun eylül ayında sıfır araç satışlarında bir düşüş yaşanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.
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