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Uzman isim açıkladı: Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklara tarihi fırsat

Piyasalardaki dalgalanmalar, yeni ÖTV oranları ve diğer vergiler, araç alacak vatandaşların kararlarını etkilerken, otomotiv sektörünün uzman ismi otomobil piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: CNN Türk
Uzman isim açıkladı: Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklara tarihi fırsat - Resim: 1

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi olan Cardata'nın Genel Müdürü Yalçın, otomotiv piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

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Uzman isim açıkladı: Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklara tarihi fırsat - Resim: 2

OTOMOBİLDE KAMPANYA DÖNEMİ GELİYOR

Temmuz ayına kadar sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat farkının çok daraldığını belirten Yalçın, "Örneğin, 1,5 milyon TL’lik sıfır bir aracın 7-8 bin kilometre veya 10 bin kilometre temiz ikinci el versiyonu 1,3 milyon TL, 1 milyon 350 bin TL civarındaydı.

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Uzman isim açıkladı: Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklara tarihi fırsat - Resim: 3

Bu durum talebin sıfır kilometre araçlara kaymasına neden oldu" dedi.

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Uzman isim açıkladı: Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklara tarihi fırsat - Resim: 4

Yalçın, Euro'daki yüzde 5,5'lik artışın sıfır araç fiyatlarına yansıtıldığını, ancak bunun eylül ayında sıfır araç satışlarında bir düşüş yaşanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

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