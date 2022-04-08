Ve örtü kalktı... Mercedes'in yeni canavarı AMG SL 43 görücüye çıktı
Alman devi Mercedes, giriş seviyesi AMG SL43 modelini tanıttı. Yeni model küçük hacimli motoru, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.
Alman otomotiv devi Mercedes, yeni modeli SL 43 AMG'yi tanıttı.
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Dünyanın dört bir yanına otomobil satan Mercedes; tasarımı, konforu ve sürüş güvenliği ile öne çıkan markaların başında geliyor.
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Yeni tanıtılan Mercedes-AMG SL43 modelinde çift turbo V8 değil dört silindirli ünite kullanılmış.
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Tasarım anlamında Mercedes'in diğer modellerine benzeyen Mercedes-AMG SL43'de bazı detayların değişiklik gösterdiği gözlemlendi.
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