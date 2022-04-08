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  4. Ve örtü kalktı... Mercedes'in yeni canavarı AMG SL 43 görücüye çıktı

Ve örtü kalktı... Mercedes'in yeni canavarı AMG SL 43 görücüye çıktı

Alman devi Mercedes, giriş seviyesi AMG SL43 modelini tanıttı. Yeni model küçük hacimli motoru, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ve örtü kalktı... Mercedes'in yeni canavarı AMG SL 43 görücüye çıktı - Resim: 1

Alman otomotiv devi Mercedes, yeni modeli SL 43 AMG'yi tanıttı. 

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Ve örtü kalktı... Mercedes'in yeni canavarı AMG SL 43 görücüye çıktı - Resim: 2

Dünyanın dört bir yanına otomobil satan Mercedes; tasarımı, konforu ve sürüş güvenliği ile öne çıkan markaların başında geliyor. 

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Ve örtü kalktı... Mercedes'in yeni canavarı AMG SL 43 görücüye çıktı - Resim: 3

Yeni tanıtılan Mercedes-AMG SL43 modelinde çift turbo V8 değil dört silindirli ünite kullanılmış. 

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Ve örtü kalktı... Mercedes'in yeni canavarı AMG SL 43 görücüye çıktı - Resim: 4

Tasarım anlamında Mercedes'in diğer modellerine benzeyen Mercedes-AMG SL43'de bazı detayların değişiklik gösterdiği gözlemlendi. 

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