Vespa yeni modellerini İtalya Başkonsolosluğu’nda tanıttı

Doğan Trend Otomotiv Lideri Kağan Dağtekin açılış konuşmasında “Ülkemizde her geçen sene Vespa özgürlüğüne kavuşma talebi artıyor. Yıl sonunda 3.000’den fazla yeni Vespasever daha olacak. Bir başka deyişle, 3.000 kişi daha “Hayat Vespa ile Güzel” diyerek onun özgürlüğüyle tanışmış olacak. Geçtiğimiz yıl 75. yaşını kutlayan ve dünyada 7’den 70’e din, dil, ırk fark etmeksizin herkesin sevdiği bir markaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız” dedi.