Vespa yeni modellerini İtalya Başkonsolosluğu’nda tanıttı
Vespa Türkiye, İtalya Başkonsolosluğu’nun yaz bahçesinde İtalya Başkonsolosu Elena Clemente'nin yüksek müsaadeleri ve Doğan Trend Otomotiv Grubu Lideri Kağan Dağtekin’in ev sahipliğinde özel bir davet gerçekleştirdi.
Vespa Türkiye, İtalya Başkonsolosluğu’nun yaz bahçesinde İtalya Başkonsolosu Elena Clemente'nin yüksek müsaadeleri ve Doğan Trend Otomotiv Grubu Lideri Kağan Dağtekin’in ev sahipliğinde özel bir davet gerçekleştirdi.
“Hayat Vespa ile Güzel” mottosundan yola çıkarak tasarlanan, İtalyan müzikleri ve lezzetleri eşliğinde devam eden bu gecede dünyaca ünlü sanatçı Justin Bieber’ın tasarladığı özel Vespa ilk kez görücüye çıkarken, diğer yeni modeller de tanıtıldı.
Doğan Trend Otomotiv Lideri Kağan Dağtekin açılış konuşmasında “Ülkemizde her geçen sene Vespa özgürlüğüne kavuşma talebi artıyor. Yıl sonunda 3.000’den fazla yeni Vespasever daha olacak. Bir başka deyişle, 3.000 kişi daha “Hayat Vespa ile Güzel” diyerek onun özgürlüğüyle tanışmış olacak. Geçtiğimiz yıl 75. yaşını kutlayan ve dünyada 7’den 70’e din, dil, ırk fark etmeksizin herkesin sevdiği bir markaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız” dedi.
Vespaseverler tarafından büyük ilgi gören gecede Dj Berk Büyükakın ve Canan Soylu setleriyle, Begüm Obiz ise canlı performansıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı.